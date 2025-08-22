mediagol palermo Serie B, oggi il fischio d’inizio: la prima gara è visibile gratuitamente

Serie B

Serie B, oggi il fischio d’inizio: la prima gara è visibile gratuitamente

Serie B, oggi il fischio d’inizio: la prima gara è visibile gratuitamente - immagine 1
Nella serata odierna il campionato di B prenderà il via, con una sfida visualizzabile in maniera totalemente gratuita
⚽️

Nella serata odierna, la Serie B prenderà il via con Cesena-Pescara, un match interessante tra una squadra che desidera migliorare la posizione dell'anno scorso, e una che desidera esordire nel campionato cadetto al meglio, dopo 3 anni di militanza in Serie C.

La sfida sarà visibile gratuitamente su DAZN, come annunciato dalla stessa celebre emittente televisiva, nella loro pagina social. Fischio d'inizio alle 20:30, per una partita che apre al campionato di B. Basterà registrarsi, senza sottoscrivere nessun abbonamento.

Leggi i
commenti
Palermo: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA