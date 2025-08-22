Nella serata odierna, la Serie B prenderà il via con Cesena-Pescara, un match interessante tra una squadra che desidera migliorare la posizione dell'anno scorso, e una che desidera esordire nel campionato cadetto al meglio, dopo 3 anni di militanza in Serie C.
Serie B
Serie B, oggi il fischio d’inizio: la prima gara è visibile gratuitamente
Nella serata odierna il campionato di B prenderà il via, con una sfida visualizzabile in maniera totalemente gratuita
La sfida sarà visibile gratuitamente su DAZN, come annunciato dalla stessa celebre emittente televisiva, nella loro pagina social. Fischio d'inizio alle 20:30, per una partita che apre al campionato di B. Basterà registrarsi, senza sottoscrivere nessun abbonamento.
