Serie B, Novellino: “Promozione? Reggina favorita. Palermo unica delusione finora”

Serie B che dopo le prime otto giornate regala già sorprese. Campionato che si sta dimostrando gara dopo gara più avvincente, rispettando le aspettative di "Serie A2" di cui si parlava già dall'estate. La Reggina di Pippo Inzaghi guida la classifica insieme al neopromosso Bari , Cagliari invece che stenta a decollare. Male il Palermo in questo inizio con Eugenio Corini , solo 7 punti conquistati finora e classifica in rosso per i siciliani. A proposito della lotta promozione si è soffermato Walter Novellino , ex tecnico tra le altre di Palermo e Reggina, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Tanti esoneri? Si vede che si vuole arrivare subito ai risultati. Credo che si dovrebbe avere un po' più di pazienza. Non c’è forse perché in questo campionato la società vuole arrivare subito in alto e si penalizza sempre per primo l’allenatore. Io poi credo che se va via un allenatore dovrebbe andare via anche il DS. Dovrebbe andare via sia chi allena la squadra sia chi l’ha fatta. All’estero anche si esonera molto. La cosa differente è che all’estero subito si può trovare un’altra panchina mentre in Italia no. Promozione? Penso che la favorita sia la Reggina. Mi ha stupito molto. Devo dire la verità, l’allenatore è molto bravo ed è entrato bene nello spogliatoio. Il Brescia anche penso che si riprenderà. L’unica delusione per ora è il Palermo"