Serie B, Martorelli su Palermo-Venezia: “Importante per chi porta a casa la partita”

Il noto operatore di mercato dice la sua sulla lotta promozione in Serie B e sulla sfida in programma al "Barbera".

Mediagol ⚽️ 15 marzo 2024 (modifica il 15 marzo 2024 | 10:25)

"Il profilo di Tudor è ottimo. Si tratta di un allenatore bravo, preparato. Per la Lazio è una una scelta giusta". Così Giocondo Martorelli, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato: dal possibile approdo di Igor Tudor sulla panchina della Lazio dopo l'addio di Maurizio Sarri, che di recente ha rassegnato le proprie dimissioni, alla sfida tra Palermo e Venezia, in programma questa sera allo Stadio "Renzo Barbera". Ma non solo...

SERIE B - "Palermo-Venezia? Può rappresentare un risultato importante per chi porta a casa la partita. Il Parma è la squadra più forte e arriverà per prima. Le altre sono tutte in piena corsa: dal Venezia al Palermo fino alla Cremonese", le sue parole.

ZANIOLO E LA LAZIO - "Avevo già evidenziato che la Lazio non aveva fatto una campagna acquisti non ottimale. Una delle squadre che aveva deluso in estate era proprio la Lazio e di ciò rimango convinto. Zaniolo alla Lazio? Mi auguro per il ragazzo soprattutto che possa trovare una consacrazione. Negli ultimi anni non ha avuto la possibilità di giocare con continuità. È un giocatore talentuoso che ha bisogno di giocare e dimostrare tutto il suo valore. Sarebbe una situazione difficile sul piano ambientale. Viene da una squadra con cui c’è una rivalità importantissima. Dovrebbe arrivare e dimostrare subito", ha concluso.

