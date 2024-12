Serie B, Martorelli: “Le attardate come il Palermo interverranno a gennaio”

Le parole dell'operatore del mercato in vista di gennaio

5 dicembre 2024

Giocondo Martorelli, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb". Tanti temi dibattuti, con attenzione al mercato di gennaio.

LA SERIE A E B — L'operatore di mercato ha parlato della Serie A e B, tra il momento della Roma e chi si muoverà nel prossimo mercato: "I problemi della Roma risalgono a quest’estate, alla poca serietà nel mettere in discussione De Rossi. E la campagna acquisti non è stata all’altezza. È una squadra con delle problematiche, gestita male fino all’arrivo di Ranieri. l calendario è alla portata e Ranieri ha del tempo a disposizione per uscire da questa annata maledetta. Devono guardarsi dietro e non fare voli pindarici. Per i giallorossi servirà un attaccante, un’alternativa reale a Dovbyk. Oggi gli attaccanti sono fondamentali, alla Roma mancano anche degli esterni, gente con gamba. Questa rosa va migliorata. Mercato fino al 3 febbraio? Non è una scelta che condivido. Se il mercato fosse aperto fino al 15 settembre tante operazioni verrebbero fatte all’ultimo. Allungando il mercato - ha aggiunto - non lo migliori".

Chi si muoverà nel mercato? In assoluto la Juventus. Le circostanze hanno fatto sì che avesse qualche infortunio e bisognerà colmare quel vuoto che si è creato per un problema di infortuni. Il Milan qualcosa potrebbe fare. Ha una rosa ampia, importante. Può ancora migliorare. E poi il Torino con l’infortunio di Zapata che ha creato dei problemi non di poco conto, trovare un sostituto non sarà facile, poi Cairo sta attento al bilancio. Chi naviga nelle zone basse dovrà intervenire".

"In B tranne il Sassuolo che per nove undicesimi è rimasto quella dell’anno scorso non andrà sul mercato, credo che tutte proveranno ad intervenire. Pisa e Spezia proveranno a migliorare e colmare qualche lacuna. Poi le altre un po’ attardate come il Palermo e la Cremonese hanno potenzialità per intervenire e lo faranno".