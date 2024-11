Serie B, Martorelli: “Il Sassuolo risalirà in A. Brunori? L’allenatore avrà i suoi motivi”

"In B il Sassuolo è stato bravo a confermare l’intelaiatura dell’anno scorso. Ha una qualità importantissima, Risalirà in Serie A. Pisa e Spezia stanno facendo un grande campionato. Palermo, Cremonese e Samp sono in ritardo. Ma la delusione è il Frosinone. Brunori? Da fuori sembra molto strano. Probabilmente l’allenatore avrà i suoi motivi. Ma dall’esterno per tenerlo fuori devono esserci motivi importantissimi. Anche perché le alternative - ha concluso - non mi sembra stiano facendo sfracelli".