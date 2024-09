Serie B, Lupo: “Dionisi concreto, porterà il Palermo dove merita di stare”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex direttore sportivo del Palermo in vista della sfida contro la Juve Stabia.

Mediagol ⚽️ 13 settembre - 10:54

"Fonseca? Mi stupirebbe se dopo poche giornate venisse esonerato. Fonseca è stato preso per un certo tipo di progetto. Bisogna dargli tempo". Così Fabio Lupo, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex direttore sportivo di Sampdoria, Torino, Palermo e SPAL, che si è espresso anche in vista della sfida tra la Juve Stabia e la squadra di Alessio Dionisi, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Romeo Menti". Ma non solo...

SERIE A - "Che Fonseca sia oggetto di critiche ci può stare. Il Milan non ha ritmo, non ha risolto i problemi dell’anno scorso e qualche screzio c’è stato, la vicenda Theo Hernandez-Leao non è stato un fattore positivo. L’esonero però sarebbe un fallimento non solo per Fonseca ma anche per i dirigenti che lo hanno scelto. L’Inter è oggettivamente superiore a tutti. La Juventus però può essere la principale antagonista e sarà una concorrente forte fino alla fine. Per la qualità e l’ampiezza della rosa direi Inter".

SERIE B -"Juve Stabia-Palermo? Prima del campionato se uno avesse dovuto ipotizzare la classifica avrebbe immaginato le posizioni invertite. La Juve Stabia non mi ha sorpreso: l’anno scorso ha giocato un calcio piacevole ed organizzato. Dall’altra parte c’è il Palermo che è partito con delle difficoltà ma Dionisi è concreto e porterà la squadra dove il suo organico merita di stare, ossia nella parte alta della classifica. Il Sassuolo sta pagando più di tutte la retrocessione. Comprensibilmente è stata una retrocessione che ha fatto male. Non è facile ripartire ma tornerà presto protagonista. Come la Cremonese. La Samp ha una buona squadra ma non un organico all’altezza del blasone del club e l’ambizione dei suoi tifosi. Potrà fare ancora un buon campionato".