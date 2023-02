Serie B, le partite del Palermo contro Perugia e Bari le più menzionate a febbraio

Il Palermo al centro delle discussioni sui social tra gli utenti appassionati della Serie B nel mese di febbraio. Sono in particolare due le gare dei rosanero che vanno ad occupare sia il primo sia il secondo posto di questa particolare classifica che mostra i top cinque incontri più menzionati sui social network. Per la precisione, il primo posto è occupato dal match del "Renato Curi" tra Perugia e Palermo, terminata 3-3 con la rimonta della formazione di Eugenio Corini targata da Ivan Marconi, Nicola Valente e Matteo Brunori. Secondo posto, invece, per la sfida del turno successivo al "Renzo Barbera" contro il Bari, con la rete del difensore ex Monza a decidere l'incontro. Questo il post pubblicato dalla Lega Serie B: