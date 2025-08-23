Nella serata odierna si disputeranno altri match validi per la prima giornata di Serie B, dopo l’anticipo di ieri sera tra Pescara e Cesena, terminato 1-3 in favore della formazione ospite.
Serie B
Serie B, le gare in programma oggi
I match in programma nella giornata odierna, validi per la prima giornata di Serie B
Alle 19:00 l’Empoli ospiterà al Castellani il Padova, mentre la Virtus Entella affronterà al Comunale la Juve Stabia.
Alle 21:00 il Monza riceverà il Mantova, e il Palermo farà gli onori di casa contro la Reggiana.
