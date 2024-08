Serie B, le designazioni per la prima giornata: ecco chi arbitrerà Brescia-Palermo

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni per la prima giornata del campionato di Serie B.

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 1ª giornata del Campionato di Serie B 2024/25 in programma domenica 18 agosto. E' Aureliano il fischietto designato per la sfida tra Brescia e Palermo, che aprirà la stagione 2024/25 di Serie B. L'arbitro sarà coadiuvato da Tolfo e Laudato. IV Renzi, al VAR Di Paolo. AVAR Volpi.