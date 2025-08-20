mediagol palermo Serie B, le designazioni della prima giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Reggiana

Le designazioni

Serie B, le designazioni della prima giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Reggiana

Serie B, le designazioni della prima giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Reggiana - immagine 1
I nominativi di Arbitro, Assistenti, IV Ufficiale, V.A.R e A.V.A.R. che dirigeranno la gara in programma sabato 23 agosto
⚽️

Sarà Ivano Pezzuto di Lecce l'arbitro di Palermo–Reggiana. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Pascarella. Il quarto uomo sarà Vogliacco. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Manuel Volpi di Arezzo) e A.V.A.R. (Stefano Del Giovane di Albano Laziale) che dirigeranno la gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie BKT, in programma il 17/08/2025 alle ore 20:30 al “Renzo Barbera” di Palermo.

LE DESIGNAZIONI

—  

PESCARA - CESENA Venerdì 22/08 h. 20.30

FOURNEAU

ROSSI L. - RINALDI

IV:      MASSIMI

VAR:     NASCA (ON–SITE STADIO “ADRIATICO”)

AVAR:      PRONTERA (ON-SITE STADIO “ADRIATICO”)

EMPOLI - PADOVA Sabato 23/08 h. 19.00

FERRIERI CAPUTI

GALIMBERTI - CATALLO

IV:      PERRI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      DI VUOLO

VIRTUS ENTELLA – JUVE STABIA Sabato 23/08 h. 19.00

CALZAVARA

MASTRODONATO – DI MONTE

IV:       PERENZONI

VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “E.SANNAZZARI”)

AVAR:  GUALTIERI (ON-SITE STADIO “E. SANNAZZARI”)

MONZA - MANTOVA Sabato 23/08 h. 21.00 

COLOMBO

CECCONI - LAGHEZZA

IV:     GALIPÒ

VAR:     MARINI

AVAR:     RUTELLA

PALERMO - REGGIANA Sabato 23/08 h. 21.00

PEZZUTO

DI GIACINTO - PASCARELLA

IV:      VOGLIACCO

VAR:     VOLPI

AVAR:     DEL GIOVANE

SPEZIA - CARRARESE Domenica 24/08  h. 19.00

PAIRETTO

TRINCHIERI - VOTTA

IV:     VINGO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      ABISSO

VENEZIA - BARI Domenica 24/08 h. 19.00

DI MARCO

BITONTI - REGATTIERI

IV:     LIOTTA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     BONACINA

 

CATANZARO - SÜDTIROL Domenica 24/08 h. 21.00

ALLEGRETTA

ROSSI C. - BELSANTI

IV:     RECCHIA

VAR:      MARESCA

AVAR:       GARIGLIO

FROSINONE - AVELLINO Domenica 24/08 h. 21.00

DIONISI

ROSSI M. – EL FILALI

IV:       MADONIA

VAR:      GIUA

AVAR:      PATERNA

 SAMPDORIA - MODENA Lunedì 25/08 h. 20:30

PICCININI (foto)

GARZELLI - GIUGGIOLI

IV:     ZANOTTI

VAR:    MERAVIGLIA

AVAR:      MARINELLI

Leggi i
commenti
Palermo: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA