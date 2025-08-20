Sarà Ivano Pezzuto di Lecce l'arbitro di Palermo–Reggiana. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Pascarella. Il quarto uomo sarà Vogliacco. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Manuel Volpi di Arezzo) e A.V.A.R. (Stefano Del Giovane di Albano Laziale) che dirigeranno la gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie BKT, in programma il 17/08/2025 alle ore 20:30 al “Renzo Barbera” di Palermo.
Le designazioni
Serie B, le designazioni della prima giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Reggiana
LE DESIGNAZIONI—
PESCARA - CESENA Venerdì 22/08 h. 20.30
FOURNEAU
ROSSI L. - RINALDI
IV: MASSIMI
VAR: NASCA (ON–SITE STADIO “ADRIATICO”)
AVAR: PRONTERA (ON-SITE STADIO “ADRIATICO”)
EMPOLI - PADOVA Sabato 23/08 h. 19.00
FERRIERI CAPUTI
GALIMBERTI - CATALLO
IV: PERRI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI VUOLO
VIRTUS ENTELLA – JUVE STABIA Sabato 23/08 h. 19.00
CALZAVARA
MASTRODONATO – DI MONTE
IV: PERENZONI
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “E.SANNAZZARI”)
AVAR: GUALTIERI (ON-SITE STADIO “E. SANNAZZARI”)
MONZA - MANTOVA Sabato 23/08 h. 21.00
COLOMBO
CECCONI - LAGHEZZA
IV: GALIPÒ
VAR: MARINI
AVAR: RUTELLA
PALERMO - REGGIANA Sabato 23/08 h. 21.00
PEZZUTO
DI GIACINTO - PASCARELLA
IV: VOGLIACCO
VAR: VOLPI
AVAR: DEL GIOVANE
SPEZIA - CARRARESE Domenica 24/08 h. 19.00
PAIRETTO
TRINCHIERI - VOTTA
IV: VINGO
VAR: MAGGIONI
AVAR: ABISSO
VENEZIA - BARI Domenica 24/08 h. 19.00
DI MARCO
BITONTI - REGATTIERI
IV: LIOTTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: BONACINA
CATANZARO - SÜDTIROL Domenica 24/08 h. 21.00
ALLEGRETTA
ROSSI C. - BELSANTI
IV: RECCHIA
VAR: MARESCA
AVAR: GARIGLIO
FROSINONE - AVELLINO Domenica 24/08 h. 21.00
DIONISI
ROSSI M. – EL FILALI
IV: MADONIA
VAR: GIUA
AVAR: PATERNA
SAMPDORIA - MODENA Lunedì 25/08 h. 20:30
PICCININI (foto)
GARZELLI - GIUGGIOLI
IV: ZANOTTI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARINELLI
© RIPRODUZIONE RISERVATA