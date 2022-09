Serie B, Giudice Sportivo: un turno a Bettella, Gudmundsson salta il Palermo

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori delle Società Bari, Brescia, Cagliari, Palermo, Perugia Reggina e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semipieno all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GUDMUNDSSON Albert (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, inoltre, al 47° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

ASENCIO MORAES Raul Jose (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BETTELLA Davide (Palermo): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALIGARA Fabrizio (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CIONEK THIAGO Rangel (Reggina): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. DEL FABRO Dario (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di

SORENSEN Frederik (Ternana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

FOULON Daam Wonnebald (Benevento) GONDO Diomande Yann C (Ascoli) JURIC Stanko (Parma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO