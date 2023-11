Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo dopo i recuperi: turno di stop per Corini

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo i due recuperi della seconda giornata del campionato di Serie B.

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni al termine dei due recuperi della seconda giornata del campionato di Serie B. Un turno di stop per il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, dopo il giallo rimediato nel recupero contro il Brescia, in quanto diffidato. L'allenatore della compagine rosanero non sarà dunque in panchina in occasione della sfida di domenica pomeriggio contro il Cittadella.

Qui riportato il comunicato ufficiale pubblicato nel sito ufficiale della Serie B:

b) CALCIATORICALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARACROCIATA Giovanni (Lecco): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; giàdiffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARAAMMONIZIONESECONDA SANZIONEESPOSITO Francesco (Spezia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIOAMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)CASSATA Francesco (Spezia)SERSANTI Alessandro (Lecco)

AMMONIZIONETERZA SANZIONECISTANA Andrea (Brescia)DICKMANN Lorenzo Maria (Brescia)MATEJU Ales (Palermo)

SECONDA SANZIONEBERTOLA Nicolo (Spezia)EKDAL Albin (Spezia)VAN DE LOOI Tom (Brescia)

PRIMA SANZIONEFOGLIATA Riccardo (Brescia)LUND HANSEN Kristoffer Lund (Palermo)RECA Arkadiusz (Spezia)SOLERI Edoardo (Palermo)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPOAMMONIZIONETERZA SANZIONEKOUDA Rachid (Spezia)PRIMA SANZIONEGUGLIELMOTTI Davide (Lecco)

c) ALLENATORIESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDACORINI Eugenio (Palermo): ammonizione con diffida (Quarta sanzione); per avere, al38° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente unadecisione arbitrale.

