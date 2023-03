Serie B, la top 11 della ventisettesima giornata: c’è anche un giocatore del Palermo

In attesa della ventottesima giornata, la Lega Serie B ha stilato la Top 11 del ventisettesimo turno. Nel 3-4-1-2 virtuale è presente anche un calciatore del Palermo. Si tratta dell'estremo difensore rosanero, Mirko Pigliacelli, protagonista di una prestazione maiuscola in occasione della sfida andata in scena martedì scorso allo stadio "Renzo Barbera" contro la Ternana.