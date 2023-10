Serie B, La Gazzetta dello Sport: “Venezia, scacco alla regina. Palermo vola”

Il noto quotidiano analizza le sfide Venezia-Parma e Modena-Palermo, andate in scena sabato pomeriggio.

"Venezia, scacco alla regina". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulle gare andate in scena sabato pomeriggio, valevoli per la nona giornata del campionato di Serie B. Il Venezia trionfa al "Penzo": gli uomini di Paolo Vanoli battono la capolista Parma, avvicinando di fatto la vetta della classifica. Decisive e reti messe a segno da Gianluca Busio, Tanner Tessmann e Mikael Egill Ellertsson. Non bastano alla squadra di Fabio Pecchia i gol siglati dal solito Adrian Benedyczak, capocannoniere del torneo cadetto, e Antonio Colak.

"Venezia in trionfo con il primato stagionale di spettatori (9.360), Parma al tappeto per la prima volta, non avendo sfruttato le occasioni create nella prima mezzora con Sohm e Benedyczac. Venezia garibaldino nella ripresa, quando ha alzato decisamente i ritmi, capolista battuta incassando 3 reti in un tempo dopo averne presi 4 in 8 partite. Se il Parma non ha concretizzato le palle-gol il Venezia ha colpito con precisione chirurgica con Pohjanpalo in veste di assist-man. Partita spettacolare, soprattutto nella ripresa, aperta fino alla fine, tra due squadre destinate a giocarsi la promozione diretta fino in fondo", si legge.

Ennesimo successo esterno per il Palermo di Eugenio Corini che, fra le mura dello Stadio "Alberto Braglia", batte il Modena e si porta a -1 dal Parma con una partita in meno rispetto ai ducali. Si tratta della quarta vittoria consecutiva in trasferta per la compagine rosanero, che conquista tre punti pesantissimi grazie alle reti messe a segno nella ripresa da Liam Henderson e Leonardo Mancuso.

"Giornata di gloria per il Palermo, distante ora una sola lunghezza dalla vetta e con una gara in meno rispetto ai ducali. Il successo in terra emiliana certifica, semmai ce ne fosse stato bisogno, il ruolo dei rosanero in questo campionato. Una squadra sempre più consapevole della propria forza che sa anche soffrire nel momento del bisogno. [...] Il ritmo imposto dal

Palermo in avvio, ha messo in chiaro le cose sul valore delle due contendenti", scrive la Rosea. A condizionare il match è stato certamente l'episodio del minuto 23, quando Oukhadda è stato espulso. "Alla fine applausi per tutti. Apprezzata la generosità dei padroni di casa per oltre un’ora in dieci, ma anche la concretezza di un Palermo che solo nel recupero con Mancuso ha legittimato un risultato tutto sommato giusto", conclude il noto quotidiano.

