Serie B, la classifica aggiornata: il Venezia balza al 2° posto, Palermo a -5

Ecco la classifica al termine della ventisettesima giornata e dopo le gare andate in scena mercoledì sera.

Ecco la classifica aggiornata dopo le gare andate in scena merc0ledì sera, valevoli per la ventisettesima giornata. Pareggio per 2-2 tra Pisa e Modena allo Stadio "Arena Garibaldi", mentre la Feralpisalò si aggiudica lo scontro salvezza contro lo Spezia fra le mura del "Picco". Nel derby veneto tra Venezia e Cittadella a vincere è la squadra di Paolo Vanoli, che torna da solo al secondo posto, a +5 dal Palermo reduce dalla sconfitta rimediata contro la Ternana.