Serie B, “Jersey Challenge 2023-2024”: vince di nuovo la maglia del Palermo

La maglia rosa vince per il secondo anno consecutivo la Jersey Challenge organizzata da Lega BKT, che ha raccolto oltre 320mila voti da tutto il mondo.

Un vero e proprio campionato con scontri diretti, turni ad eliminazione e un avvincente triangolare finale con Bari e Sampdoria: è il percorso che ha portato il Palermo a trionfare nella Jersey Challenge organizzata da Lega BKT per decidere la maglia più bella del campionato in corso.

A decidere l’esito, i voti social di tifosi e semplici utenti che hanno partecipato man mano alle diverse fasi del contest, esprimendo la propria preferenza sui canali ufficiali della Lega, con circa 70mila voti solo per il Palermo, quasi un quinto di tutti i voti espressi per tutte le squadre.

L’Home Kit prodotto da Puma e indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2023/24, è il primo realizzato dal Global Sports Brand che torna dopo dieci anni a essere il Global Technical Partner del Club. La maglia Home celebra il rosa, l’identità eterna del Palermo, che da sempre rende unici e inconfondibili i kit del club a livello italiano e internazionale. Il design della maglia combina due diverse tonalità di rosa in un elegante gioco di toni chiaro e scuro che si avvicendano creando strisce verticali, per esaltare il colore rosa in diverse intensità. Il riferimento va a una delle prime maglie utilizzate dal Palermo a metà negli anni 80, che presentava appunto un’innovativa combinazione a strisce.