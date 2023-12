Palermo, tegola Marconi. Giudice Sportivo punisce il difensore con tre turni di stop

Il Palermo dovrà fare a meno di Marconi per alcuni match. Cartellino rosso pesante quello del difensore, punito dal Giudice Sportivo.

Ivan Marconi, suo malgrado, è diventato il protagonista in negativo del finale di gara a Como, concedendo un calcio di rigore al novantesimo agli avversari colpendo con un pugno lo stomaco del centrocampista lariano Curto. Dopo un controllo al VAR, l'arbitro ha estratto un cartellino rosso che ha fatto concludere anzitempo la partita del difensore del Palermo. Il Giudice Sportivo ha squalificato per tre turni il classe 1989. Questi i dettagli pubblicati dalla Lega Serie B:

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

MARCONI Ivan (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

(Seconda sanzione); per avere, al 46° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito

Oltre alla sfida che chiude il girone d'andata al "Barbera" questo martedì contro la Cremonese, sua ex squadra, Marconi non sarà disponibile dunque per i successivi due match del girone di ritorno contro Cittadella e Modena.