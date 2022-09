Serie B, Giudice Sportivo: Palermo multato per lancio di palloncini in campo

Terzo giallo per Fabbian, secondo per Crisetig, primo per Gagliolo

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 9° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni palloncini gonfiabili che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per più di un minuto; per avere inoltre suoi sostenitori, al 22° ed al 33° del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.