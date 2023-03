Serie B, Giudice Sportivo: Claudio Gomes salta il Pisa, ammenda per il Palermo

Le decisioni del Giudice Sportivo al termine della 27esima giornata di Serie B

Mediagol ⚽️

La Lega B, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito di riferimento, ha annunciato le decisioni prese dal Giudice Sportivo al termine della ventisettesima giornata. Sono quattro gli squalificati, tutti per un turno: fermati Valenti (Parma), Buchel (Ascoli), Silvestri (Modena) ed il centrocampista del Palermo, Claudio Gomes, che salterà la gara contro il Pisa. Ammenda di €3.000,00 - inoltre - al Palermo"per avere, al 33° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, un accendino in direzione dell'allenatore della squadra avversaria".

Di seguito, la nota in questione:

"Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. REGGINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala e cinque petardi nel recinto di giuoco; per avere inoltre suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PALERMO per avere, al 33° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, un accendino in direzione dell'allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,

lanciato un bicchiere di plastica semivuoto sul terreno di giuoco e tre bicchieri di plastica semivuoti nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPAL per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un bengala sul terreno di giuoco ed un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo,

lanciato un bengala sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VALENTI Lautaro Rodrigo (Parma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUCHEL Marcel (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GOMES Claudio Amarild (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SILVESTRI Tommaso (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".

Clicca QUI per il comunicato ufficiale