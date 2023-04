Serie B, Giudice Sportivo: 4 gli squalificati, ammonizione con diffida per Nedelcearu

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell'ultimo turno di campionato, ha fermato per un turno quattro calciatori: Giuseppe Caso (Frosinone), Pietro Beruatto (Pisa), Francesco Forte (Ascoli) e Valerio Mantovani (Ternana).

Per quanto riguarda invece le società sono due le multe comminate dal Giudice Sportivo:

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 14° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE