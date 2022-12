Serie B, Giudice Sportivo: 12 giocatori squalificati, Nedelcearu salta il Brescia

Il Giudice Sportivo ha annunciato i provvedimenti disciplinari dopo la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Sono dodici i giocatori fermati per un turno, tra questi anche il difensore rosanero Ionut Nedelcearu che salterà dunque la sfida contro il Brescia in programma lunedì 26 dicembre.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CURADO Marcos (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DALLE MURA Christian (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI TACCHIO Francesco (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ESPOSITO Salvatore (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FALASCO Nicola (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KARACIC Fran (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NEDELCEARU Ionut (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).