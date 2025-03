Serie B, Giannitti: “Il Palermo non dà continuità. Ai play-off si azzera tutto”

Marco Giannitti , direttore sportivo ex Perugia tra le altre, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb", in cui ha parlato della Serie B.

LA SERIE B E IL PALERMO

Il ds ha trattato il tema della cadetteria, toccando anche i rosanero: "Il Pisa come squadra è superiore allo Spezia ma il carisma di D’Angelo può dire la sua. Per quanto riguarda il Palermo da tutto l’anno non dà continuità di risultati, deve prendere l’ultimo posto dei playoff e poi li si azzera tutto. La Samp con Semplici ha trovato un po’ la quadra ma l’assenza di un calciatore come Tutino pesa", ha concluso.