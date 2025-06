Serie B, Gazzetta dello Sport: “È rivoluzione tra gli allenatori. Svolta rosanero, Inzaghi a Palermo”

Galliani è pronto ad affidare il suo Monza a Bianco. Tra D' Angelo e lo Spezia il divorzio sembra sicuro. Bari: spunta il nome di Donati per il dopo-Longo

⚽️ Mediagol 3 giugno - 06:15

Quella che si apre è un’estate rovente per le panchine della prossima Serie B: pochi punti fermi, molte incognite. “Quanti punti di domanda sulle panchine della prossima Serie B!”, esordisce Nicola Binda, dipingendo un quadro in cui la maggior parte delle 18 squadre è ancora alla ricerca di un allenatore.

Il giornale si sofferma su come il caos regni sovrano in questo momento di transizione: tra club retrocessi che si leccano le ferite e squadre neopromosse pronte a confermare i propri condottieri, il panorama è frastagliato. Alcune società sono impegnate negli ultimi dettagli burocratici in vista dell’iscrizione al prossimo campionato, mentre altre devono ancora risolvere la questione del direttore sportivo — “che a rigor di logica dovrebbe anticipare quella dell’allenatore”, sottolinea Binda.

Le novità: occhi su Palermo, Monza, Modena — La Gazzetta sottolinea che il “botto” più atteso arriverà dal Palermo: “Alessio Dionisi, malgrado altri due anni di contratto, non sarà confermato”. Il nome più caldo per la successione è quello di Pippo Inzaghi, in vantaggio su Stroppa e pronto a risolvere il suo contratto con il Pisa prima di volare a Formentera.

Il focus si sposta su Modena, che vuole alzare il livello tecnico: l’obiettivo è Luca D’Angelo, reduce dalla finale playoff persa con lo Spezia. In discesa, invece, la candidatura di Vincenzo Vivarini. Anche tra le retrocesse non manca il movimento. Il Venezia dovrebbe confermare Di Francesco, mentre Monza ed Empoli sono in pieno fermento. A Monza si attende l’evoluzione della cessione del club, ma “se ci sarà ancora Adriano Galliani a gestire la parte tecnica, la sua prima scelta è Paolo Bianco”, scrive Binda. Per l’Empoli è una corsa a tre: Guido Pagliuca è in pole, ma sono in corsa anche Fabio Caserta e Antonio Calabro. Tra le poche certezze ci sono le neopromosse: “Avellino avanti con Raffaele Biancolino, Entella con Fabio Gallo e Padova con Matteo Andreoletti”.

La Gazzetta sottolinea che anche Cesena (con Michele Mignani), Reggiana (con Davide Dionigi) e Südtirol (con Fabrizio Castori) proseguiranno con i rispettivi allenatori dopo buone stagioni. Binda sottolinea che ci sono realtà dove la continuità tecnica è appesa a un filo. A Bari, Moreno Longo ha ancora un anno di contratto, ma “il rapporto con l’allenatore andrà avanti solo con progetti più chiari e ambiziosi”: Massimo Donati è tra i possibili sostituti. A Catanzaro si vorrebbe confermare Caserta, che però riflette di fronte alla corte dell’Empoli. Intanto, il nome di Pagliuca — vero protagonista della stagione — è già in orbita toscana, e il suo addio sembra più probabile di quello di Calabro o Possanzini. Anche a Mantova si riflette: “le legittime ambizioni del tecnico (Possanzini) invitano alla riflessione”, scrive il giornalista, e non è escluso un futuro all’estero. Infine, Spezia e Frosinone devono ricominciare. D’Angelo, artefice di una salvezza entusiasmante, non verrà confermato nonostante i risultati: “è giusto che un nuovo ciclo parta con un altro allenatore”, commenta Binda.

A Frosinone, invece, il club sarebbe andato avanti con Bianco, “se non si fosse fatto sotto il Monza”.