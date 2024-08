Serie B, Gautieri: “Una A2. Il Palermo punta alla vittoria del campionato”

Dal campionato di Serie B al via questa sera, al possibile addio di Paulo Dybala alla Roma: le parole del tecnico ex Avellino.

"La B? Un campionato che è diventato una A2, ci sono squadre importanti come Cremonese, Bari, Brescia e Palermo, Sassuolo e Sampdoria. Sarà un bel torneo". Così Carmine Gautieri, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". L'ex tecnico fra le altre di Triestina ed Avellino ha analizzato la Serie B che avrà inizio questa sera con Brescia-Palermo. "Due squadre che sono partite molto bene in Coppa Italia ottenendo soddisfazioni. Anche se la prima giornata non puoi certo vedere il massimo da tutte e due le compagini si preannuncia una bella partita. E il Palermo punta certamente alla vittoria del campionato".