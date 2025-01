Serie B, Gautieri: “Palermo? Quando non sei abituato a trovarti nelle zone basse rischi di non venirne fuori”

Carmine Gautieri , ex allenatore del Taranto tra le altre, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb", in cui ha parlato di tanti temi, tra cui la Serie B.

SERIE B

L'ex calciatore ha parlato della situazione in cadetteria: "Il Sassuolo sta dominando un campionato. Insieme a Pisa e Spezia sta facendo un campionato incredibile. Mancano Palermo, Salernitana, Samp e Frosinone, quando ti trovi nelle zone basse e sei abituato a lottare per il vertice rischi di non venirne fuori. Nel Catanzaro ho visto un’ottima organizzazione di campo e societaria. Caserta e Polito formano una coppia importante. È davvero un bell’ambiente", ha concluso Gautieri.