Serie B, Floro Flores: “Palermo delusione? Bisognerebbe vivere lo spogliatoio”

LE DELUSIONI E I PLAYOFF

L'ex centravanti del Sassuolo ha discusso della cadetteria, tra le delusioni e i playoff: "Sassuolo torna in A per rimanerci? Mi auguro di sì, ma penso che l'ambizione della società sia sempre stata quella. Il Pisa? Inzaghi è un veterano del campionato di B. Ha grande esperienza e spero che possa confermarsi anche in Serie A, parliamo di un tecnico che sta sempre sul pezzo. Sarebbe bello se dicesse la sua anche in Serie A. Ai playoff spero nel Bari, perché ho giocato in biancorosso. È una grande piazza, merita la A. Però la Juve Stabia ha un allenatore molto preparato che fa giocare bene la sua squadra, è una grande sorpresa e può dire la sua. Palermo, Samp e Salernitana delusioni? Spendere non sempre è sinonimo di successo. Per dire cosa sia successo bisognerebbe vivere lo spogliatoio, parliamo di piazze importanti. La B ha aumentato la sua qualità, è un campionato difficile", ha concluso.