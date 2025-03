Serie B, dilemma Play-off: potrebbero non giocarsi

In caso di un +14 dello Spezia sulla quarta classificata i play-off non si disputerebbero

I rosanero nonostante la squadra dall'alto tasso tecnico, sta lottando per la qualificazione ai play-off: il Palermo è all'ottavo posto a pari punti con il Bari a 39 punti. In caso di qualificazione i rosanero potrebbero essere realmente protagonisti, soprattutto dopo gli acquisti del mercato di gennaio molto importanti.

Ma questa stagione i play-off in Serie B potrebbero non disputarsi: lo Spezia è attualmente a +9 punti sulla Cremonese, e se i liguri dovessero allungare fino a 14 i play-off come da regolamento non si disputerebbero, e la squadra di D'Angelo andrebbe direttamente nella massima serie. Una vittoria dei rosanero proprio contro la Cremonese nell'anticipo del venerdì sera al "Renzo Barbera", potrebbe aumentare il distacco con lo Spezia di 12 punti, avvicinando ulteriormente i liguri all'obbiettivo massimo.