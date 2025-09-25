Sarà Davide Massa di Imperia l'arbitro di Cesena-Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Marco Belsanti di Bari. Il quarto uomo sarà Abdoulaye Diop di Treviglio. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Fabio Maresca di Napoli) e A.V.A.R. (Lorenzo Maggioni di Lecco) che dirigeranno la gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie BKT, in programma il 27 settembre alle 15:00 al "Manuzzi".
Le Designazioni Arbitrali
Serie B, designazioni 5ª giornata: ecco chi arbitrerà Cesena-Palermo
LE DESIGNAZIONI ARBITRALI—
CATANZARO – JUVE STABIA Venerdì 26/09 h. 20.30
SACCHI J. L.
VOTTA - BIANCHINI
IV: DI REDA
VAR: BARONI
AVAR: SERRA
AVELLINO – VIRTUS ENTELLA h. 15:00
PERRI
MOKHTAR - RICCI
IV: RAPUANO
VAR: CAMPLONE (ON – SITE STADIO “PARTENIO” – ADRIANO LOMBARDI)
AVAR: RUTELLA (ON – SITE STADIO “PARTENIO” – ADRIANO LOMBARDI)
CESENA - PALERMO h. 15:00
MASSA
LO CICERO - BELSANTI
IV: DIOP
VAR: MARESCA
AVAR: MAGGIONI
MANTOVA - FROSINONE h. 15:00
BONACINA
CIPRESSA - SCARPA
IV: TURRINI
VAR: PATERNA
AVAR: SANTORO
SUDTIROL - REGGIANA h. 15.00
MARCENARO
MONDIN - RINALDI
IV: TREMOLADA
VAR: VOLPI
AVAR: MONALDI
VENEZIA - SPEZIA h. 15:00
FABBRI
CEOLIN - CATALLO
IV: BOZZETTO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GUALTIERI
MONZA - PADOVA h 17:15
ARENA
GARZELLI - LUCIANI
IV: MAZZONI
VAR: SERRA
AVAR: BARONI
BARI - SAMPDORIA h. 19:30
MARCHETTI
BERTI - REGATTIERI
IV: LEONE
VAR: GUIDA
AVAR: COSSO
MODENA - PESCARA Domenica 28/09 h. 17:15
ALLEGRETTA
PASSERI - GALIMBERTI
IV: GALIPO’
VAR: DIONISI
AVAR: VOLPI
EMPOLI - CARRARESE Domenica 28/09 h. 19:30
DI MARCO
PRETI - GIUGGIOLI
IV: ZANOTTI
VAR: PRONTERA
AVAR: DEL GIOVANE
© RIPRODUZIONE RISERVATA