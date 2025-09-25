Mediagol
Le Designazioni Arbitrali

Serie B, designazioni 5ª giornata: ecco chi arbitrerà Cesena-Palermo

Serie B, designazioni 5ª giornata: ecco chi arbitrerà Cesena-Palermo - immagine 1
I nominativi di Arbitro, Assistenti, IV Ufficiale, V.A.R e A.V.A.R. che dirigeranno la gara in programma sabato 27 settembre
Sarà Davide Massa di Imperia l'arbitro di Cesena-Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Marco Belsanti di Bari. Il quarto uomo sarà Abdoulaye Diop di Treviglio. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Fabio Maresca di Napoli) e A.V.A.R. (Lorenzo Maggioni di Lecco) che dirigeranno la gara valevole per la quinta giornata del campionato di Serie BKT, in programma il 27 settembre alle 15:00 al "Manuzzi".

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

—  

CATANZARO – JUVE STABIA Venerdì 26/09 h. 20.30

SACCHI J. L.

VOTTA - BIANCHINI

IV:      DI REDA

VAR: BARONI

AVAR: SERRA

 

AVELLINO – VIRTUS ENTELLA h. 15:00

PERRI

MOKHTAR - RICCI

IV:      RAPUANO

VAR:     CAMPLONE (ON – SITE STADIO “PARTENIO” – ADRIANO LOMBARDI)

AVAR:     RUTELLA (ON – SITE STADIO “PARTENIO” – ADRIANO LOMBARDI)

 

CESENA - PALERMO h. 15:00

MASSA

LO CICERO - BELSANTI

IV:       DIOP

VAR: MARESCA

AVAR:  MAGGIONI

 

MANTOVA - FROSINONE h. 15:00 

BONACINA

CIPRESSA - SCARPA

IV:     TURRINI

VAR: PATERNA

AVAR:   SANTORO

 

SUDTIROL - REGGIANA h. 15.00

MARCENARO

MONDIN - RINALDI

IV:      TREMOLADA

VAR: VOLPI

AVAR: MONALDI

 

VENEZIA - SPEZIA h. 15:00

FABBRI

CEOLIN - CATALLO

IV:     BOZZETTO

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      GUALTIERI

 

MONZA - PADOVA h 17:15

ARENA

GARZELLI - LUCIANI

IV:     MAZZONI

VAR:     SERRA

AVAR:     BARONI

 

BARI - SAMPDORIA h. 19:30

MARCHETTI

BERTI - REGATTIERI

IV:     LEONE

VAR:   GUIDA

AVAR:      COSSO

 

MODENA - PESCARA Domenica 28/09 h. 17:15

ALLEGRETTA

PASSERI - GALIMBERTI

IV:       GALIPO’

VAR:   DIONISI

AVAR:  VOLPI

 

EMPOLI - CARRARESE Domenica 28/09 h. 19:30

DI MARCO

PRETI - GIUGGIOLI

IV:     ZANOTTI

VAR:   PRONTERA

AVAR:   DEL GIOVANE

