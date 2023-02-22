L'Associazione Italiana Arbitri ha reso noto le designazioni arbitrali della ventiseiesima giornata del campionato di Serie B:
le designazioni
Serie B, designazioni 26^ giornata: ecco chi arbitrerà SudTirol-Palermo
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SUDTIROL – PALERMO h. 14.00
FOURNEAU
TEGONI - LAUDATO
IV: RENZI
VAR: MASSA
AVAR: MUTO
FROSINONE – PARMA Venerdì 24/02 h. 20.30
MAGGIONI
MARCHI - MINIUTTI
IV: NICOLINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: LONGO S.
PISA – PERUGIA Venerdì 24/02 h. 20.30
SANTORO
SACCENTI – CAVALLINA
IV: LONGO E.
VAR: GHERSINI
AVAR: GARIGLIO
BRESCIA – BARI h. 14.00
GIUA
MASSARA - FONTANI
IV: DELRIO
VAR: DI MARTINO
AVAR: PRONTERA
COMO – COSENZA h. 14.00
GUALTIERI M.
BARONE - TRASCIATTI
IV: CERBASI
VAR: PAIRETTO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
REGGINA – MODENA h. 14.00
SACCHI
D’ASCANIO - MACADDINO
IV: MADONIA
VAR: BANTI (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
AVAR: RAPUANO (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
TERNANA – CITTADELLA h. 14.00
MARCENARO
LOMBARDO – ROSSI C.
IV: CATANOSO
VAR: VALERI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
AVAR: MASSIMI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI")
VENEZIA – CAGLIARI h. 14.00
ZUFFERLI
ALASSIO - SECHI
IV: DIOP
VAR: MARINI
AVAR: IMPERIALE
GENOA – SPAL h. 16.15
PEZZUTO
DEL GIOVANE - POLITI
IV: GALIPO’
VAR: GUIDA
AVAR: BINDONI
ASCOLI – BENEVENTO Domenica 26/02 h. 16.15
COSSO
PRETI - RANGHETTI
IV: VERGARO
VAR: NASCA
AVAR: VALERIANI
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