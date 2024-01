Serie B, designazioni 22esimo turno: ecco chi arbitrerà Catanzaro-Palermo

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 22ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 27 gennaio. Per Catanzaro-Palermo, in programma venerdì sera alle 20:30, arbitrerà Niccolò Baroni, assistito da Cecconi e Cipriani. IV Grasso; al VAR Gariglio, all'AVAR Abbattista.