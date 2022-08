Serie B, decisioni Giudice Sportivo: un turno a Valente, salta la Reggina

Le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B: un turno di stop a Nicola Valente

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali del terzo turno di campionato, ha squalificato per una giornata Nicola Valente del Palermo “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. l'esterno d'accatto, salterà dunque la sfida contro la Reggina in programma sabato al "Granillo"

SERIE BKT Gare del 27-28-29 agosto 2022 - Terza giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara.

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata sostenitori delle Società Bari, Benevento, Brescia, Como, Genoa, Parma, Perugia Pisa, Reggina e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. b)

CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

CURTO Marco (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ARRIGONI Tommaso (Como): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALABRESI Arturo (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DI PARDO Alessandro (Cagliari): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

PEDA Patryk (Spal): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

RICCI Giacomo (Bari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

SGARBI Filippo Lorenzo (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VALENTE Nicola (Palermo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE

FORTE Francesco (Benevento)

GARRITANO Luca (Frosinone)

MANCUSO Leonardo (Como)

OLIVIERI Marco (Perugia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE TERZA SANZIONE

DELL'ORCO Cristian (Perugia)

MURGIA Alessandro (Spal)

SECONDA SANZIONE

BERNABE' GARCIA Adrian (Parma)

BOLOCA Daniel (Frosinone)

CITTADINI Giorgio (Modena)

FABBIAN Giovanni (Reggina)

KOUAN Oulai Christian (Perugia)

LUCIONI Fabio (Frosinone)

PAJAC Marko (Genoa)

TRIPALDELLI Alessandro (Spal)

PRIMA SANZIONE

ANSALDI Cristian Daniel (Parma)

BONNY Ange-yoan Laure (Parma)

BRANCA Simone (Cittadella)

CANESTRELLI Simone (Pisa)

CASSANDRO Tommaso (Cittadella)

CODA Massimo (Genoa)

CONNOLLY Aaron Anthony (Venezia)

COTALI Matteo (Frosinone)

COULIBALY Woyo (Parma)

CRISETIG Lorenzo (Reggina)

CRIVELLO Roberto (Palermo)

D'ERRICO Andrea (Bari) DE MAIO Sebastien (Modena)

DEL FABRO Dario (Cittadella)

DONATI Francesco (Ascoli)

FOULON Daam Wonnebald (Benevento)

GONDO Diomande Yann C (Ascoli)

JURIC Stanko (Parma)

MANGRAVITI Massimiliano (Brescia)

MAZZOCCHI Simone (Sudtirol)

MILLICO Vincenzo (Cagliari)

NAGY Adam (Pisa)

ODOGWU Raphael (Sudtirol)

PAVOLETTI Leonardo (Cagliari)

POMPETTI Marco (Sudtirol)

RISPOLI Andrea (Cosenza) T

ESSMANN Francis Tanner (Venezia)

VITA Alessio (Cittadella)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE

DI CESARE Valerio (Bari)

LEALI Nicola (Ascoli)

PRIMA SANZIONE

CASASOLA Tiago Matias (Perugia)

FALCINELLI Diego (Modena)

TELLO MUNOZ Andres Felipe (Benevento)

c) ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

LUCARELLI Cristiano (Ternana): per avere, al 27° del secondo tempo, rivolto un epiteto ingiurioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente.

NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BAGGIO Simone (Reggina): per avere, al 6° del secondo tempo, proferito un’espressione blasfema; su segnalazione del collaboratore della Procura federale.

GRECO Leandro (Sudtirol): per avere, al 7° del secondo tempo, proferito un’espressione blasfema; su segnalazione del collaboratore della Procura federale.

AMMONITI SECONDA SANZIONE

DIONIGI Davide (Cosenza)

PRIMA SANZIONE

PECCHIA Fabio (Parma) d)

DIRIGENTI AMMENDA DI € 2.000,00

ANGELOZZI Guido (Frosinone): per essere, al termine della gara, entrato indebitamente nello spogliatoio degli Ufficiali di gara contestando in modo irrispettoso il loro operato.