Serie B, decisioni Giudice Sportivo: un turno a Marconi, salta l’Ascoli

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali del secondo turno di campionato, ha squalificato per una giornata Ivan Marconi del Palermo “per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete”. Il difensore, salterà dunque la sfida contro l'Ascoli in programma sabato sera al "Renzo Barbera"