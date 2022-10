Serie B, decisioni Giudice Sportivo: ammenda per il Pisa, Marconi…

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, ha reso noti i provvedimenti al termine dell'ottava giornata di Serie B andata in scena tra il 7 e il 9 ottobre. Multate Reggina e Pisa. 4 gli squalificati. Terza sanzione per il difensore rosanero Ivan Marconi, seconda per Jacopo Segre, prima per Jeremie Broh.