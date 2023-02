Serie B, decisioni Giudice Sportivo: 10 squalificati, Lunetta salta il Palermo

Rese note le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo il 25° turno di Serie B

La Lega B, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo a seguito della disputa della 25esima giornata di Serie B. 10 in totale gli squalificati, tra questi il calciatore del Sudtirol Gabriel Lunetta, che salterà la sfida del "Druso" contro il Palermo.

Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 21 febbraio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 17-18-19 febbraio 2023 -Sesta giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA'

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. TERNANA

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PERUGIA

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FABBIAN Giovanni (Reggina): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LAPADULA Gianluca (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LUNETTA Gabriel Antonio (Sudtirol): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

OUKHADDA Shady (Modena): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASSATA Francesco (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COULIBALY Woyo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GIOVANE Samuel (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GONDO Diomande Yann C (Ascoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

LISI Francesco (Perugia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

TESSMANN Francis Tanner (Venezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NEVES GODINHO Lino Filipe (Venezia): per avere, al 50° del secondo tempo, contestato con veemenza l'operato arbitrale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ARAMU Mattia (Genoa) BELARDINELLI Luca (Sudtirol) BINKS Luis (Como)

BUCHEL Marcel (Ascoli) CALIGARA Fabrizio (Ascoli) CIONEK THIAGO Rangel (Reggina) FIORDILINO Antonioluca (Sudtirol) MAGNINO Luca (Modena)

NAGY Adam (Pisa)