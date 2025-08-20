La Serie B è ormai prossima all'inizio, ma, il calciomercato terminerà tra 2 settimane, e le 20 squadre non sono ancora complete, tra esuberi, partenze e possibili arrivi. Secondo quanto riportato da TMW le compagini di cadetteria oggi giocherebbero così:
Serie B, come giocherebbero oggi le 20 squadre tra partenze e nuovi arrivi
AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, SIMIC, Rigione, CAGNANO; BESAGGIO, Palmiero, KUMI; INSIGNE; FAVILLI, TUTINO. Allenatore: Biancolino (confermato)
BARI (4-3-2-1): CEROFOLINI; DICKMANN, Vicari, NIKOLAOU, Doval; PAGANO, VERRETH, BRAUNODER; PARTIPILO, Sibilli; GYTKJAER. Allenatore: Caserta (nuovo)
CARRARESE (3-4-1-2): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Bouah, Melegoni, Schiavi, Cicconi; BOZHANAJ; DISTEFANO, Finotto. Allenatore: Calabro (confermato)
CATANZARO (4-4-2): Pigliacelli; FROSININI, BETTELLA, Antonini, DI CHIARA; D'Alessandro, Pontisso, Pompetti, NUAMAH; Iemmello, Biasci. Allenatore: Aquilani (nuovo)
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Mangraviti, ZARO; Adamo, Bastoni, ARRIGONI, BISOLI, FRABOTTA; BLESA, Shpendi. Allenatore: Mignani (confermato)
EMPOLI (3-4-1-2): FULIGNATI; Guarino, CURTO, LOVATO; ELIA, IGNACCHITI, YEPES, CARBONI; ILIE; NASTI, Shpendi. Allenatore: Pagliuca (nuovo)
FROSINONE (3-5-2): SHERRI; Monterisi, Biraschi, Marchizza; A. Oyono, Koutsoupias, CALO', F. Gelli, MASCIANGELO; RAIMONDO, ZILLI. Allenatore: Alvini (nuovo)
JUVE STABIA (4-3-1-2): CONFENTE; CARISSONI, Ruggero, Bellich, STABILE; Buglio, Leone, BATTISTELLA; Piscopo, Mosti; Candellone. Allenatore: Abate (nuovo)
MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, MANTOVANI, CASTELLINI, Panizzi; Trimboli, MAJER; Galuppini, FALLETTI, Fiori; Mensah. Allenatore: Possanzini (confermato)
MODENA (3-5-2): CHICHIZOLA; Dellavalle, ADORNI, Cauz; ZANIMACCHIA, Santoro, PYYHTIA, Gerli, ZAMPANO; DI MARIANO, Mendes. Allenatore: Sottil (nuovo)
MONZA (4-3-2-1): THIAM; Birindelli, RAVANELLI, LUCCHESI, AZZI; OBIANG, Pessina, GALAZZI; Caprari, Colpani; Mota. Allenatore: Bianco (nuovo)
PADOVA (3-4-3): Fortin; Belli, Pastina, SGARBI; GHIGLIONE, BACCI, Crisetig, Buonaiuto; Valente, Bortolussi, GOMEZ. Allenatore: Andreoletti (confermato)
PALERMO (3-4-1-2): BARDI; BANI, Peda, Ceccaroni; GYASI, Ranocchia, Gomes, AUGELLO; PALUMBO; Brunori, Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi (nuovo)
PESCARA (3-4-2-1): DESPLANCHES; Letizia, CORBO, Pellacani; OLIVERI, Dagasso, Valzania, CANGIANO; OLZER, Merola; SGARBI. Allenatore: Vivarini (nuovo)
REGGIANA (3-4-1-2): SECULIN; PAPETTI, Rozzio, QUARANTA; Libutti, MENDICINO, Stulac, Rover; Girma; TAVSAN, Gondo. Allenatore: Dionigi (confermato)
SAMPDORIA (4-3-2-1): Ghidotti; Depaoli, Ferrari, Romagnoli, Ioannou; HENDERSON, FERRI,ABILDGAARD; Sekulov, NARRO; CUNI. Allenatore: Donati (nuovo)
SPEZIA (3-4-1-2): Sarr; Mateju, Hristov, CISTANA; CANDELA, Bandinelli, Esposito, Aurelio; KOUDA; ARTISTICO, VLAHOVIC. Allenatore: D'Angelo (confermato)
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Giorgini, Pietrangeli; Molina, COULIBALY, Tait, Mallamo, Zedadka; Merkaj, Casiraghi. Allenatore: Castori (confermato)
VENEZIA (3-4-2-1): Plizzari; VENTURI, Svoboda, KORAC; HAINAUT, Nicolussi Caviglia, Busio, COMPAGNON; Yeboah, Oristanio; ADORANTE. Allenatore: Stroppa (nuovo)
VIRTUS ENTELLA (3-5-2): COLOMBI; Marconi, Tiritiello, Parodi; Boccadamo, Franzoni, BENALI, Karic, Di Mario; FUMAGALLI, RUSSO. Allenatore: Chiappella (nuovo)
