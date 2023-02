Serie B, classifica post 26ª giornata: Palermo nono, scatto Parma. La Reggina è viva

Il Palermo è riuscito a riacciuffare un importante pareggio in quel di Bolzano contro il SudTirol che permette ai rosanero di tornare al nono posto, staccandosi dal Modena che è invece uscito sconfitto contro la Reggina. Si rialza la compagine di Inzaghi dopo un momento complicato dettato da quattro sconfitte consecutive ed i calabresi possono ancora puntare alla promozione diretta. Il Parma balza in classifica superando proprio i rosanero, oltre al Cagliari, venendo trascinata anche da Franco Vazquez contro la capolista Frosinone. Nonostante un punto conquistato nelle ultime due gare, resta saldo il comando dei ciociari ancora in cima alla classifica. Prova di forza del Genoa che vince 3-0 contro la Spal risponde presente e ritorna secondo. Sprofonda il Brescia di Gastaldello, che cade in casa 0-2 contro un ambizioso Bari.