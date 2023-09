Serie B, classifica marcatori aggiornata: Brunori già top 5. Allunghi Coda e Mendes

Autentico mattatore della supersfida del "Pier Luigi Penzo", Matteo Brunori si è ripreso il Palermo a suon di gol, stendendo il Venezia con una sontuosa tripletta. Dopo un digiuno durato sei partite, comprendendo la Coppa Italia, il capitano rosanero ha già agganciato i piani alti della classifica marcatori della Serie B, in compagnia a quota tre con Pohjanpalo, a segno proprio per il Venezia contro i siciliani, ed anche con Pierini, altro lagunare ed infine Odogwu del SudTirol, prossimo avversario del Palermo. Un gradino più in alto il bomber del Parma, Benedyczak, a quota quattro ma che scenderà in campo proprio questo mercoledì sera contro il Bari. Podio con un secondo posto condiviso tra Pedro Mendes dell'Ascoli e Coda della Cremonese, entrambi a segno lo scorso martedì. Primo posto per Casiraghi a quota sei, al momento tra i trascinatori del SudTirol insieme al già citato Odogwu.