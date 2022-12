Serie B, Caracciolo: “Capocannoniere? Brunori ok, ma in difficolta per un motivo…”

"Capocannoniere? Credo che Cheddira possa riprendere a segnare con continuità. In una piazza come Bari, in una squadra di vertice, è sicuramente più semplice segnare. E poi lui dal mondiale tornerà molto motivato. Per gli altri visti gli obiettivi di classifica, vedo più in difficoltà Brunori, mentre chi gioca sempre per vincere come Coda e Lapadula penso che riuscirà a segnare di più. Nonostante questo Brunori mi piace, non è un centravanti classico alla Coda e Lapadula, visto che fa anche tanto movimento ed è veloce per attaccare la profondità. A me poi piace anche Pavoletti, mi sembra strano vederlo in B, è un giocatore fuori discussione. E un altro che mi piace molto è Torregrossa: se non avessero avuto infortuni sarebbero entrambi ai primi posti della classifica marcatori. Tra i giovani? Bianchi del Brescia ogni volta che entra fa gol, non capisco perché non parta mai titolare. Però alla fine questo è un campionato in cui sono sempre gli attaccanti esperti a fare la differenza. Quindi alla fine in cima alla classifica marcatori ci saranno loro”.