Serie B, Bucchi: “Sarà una bel campionato, ecco le favorite. Il Palermo…”

NAPOLI - "Non mi aspetto un mercato fatto di nomi altisonanti o di campioni fatti e finiti perché non sposerebbero la filosofia degli azzurri. Non servono nomi ma giocatori funzionali al gioco del tecnico. Spinazzola un giocatore che ha voglia di fare. Non per forza devono arrivare calciatori che costano tanto. Spinazzola lo vedo bene. Chiesa? È uno di quei calciatori che dopo l’infortunio non ha trovato continuità. Se dovesse arrivare sarebbe super motivato. E poi sarebbe una richiesta esplicita di Conte".