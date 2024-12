Serie B, Bucchi: “Contestazione dei tifosi dimostra l’amore del popolo rosanero”

SERIE B

L'allenatore ha parlato della situazione in Serie B: "Credo che le prime tre posizioni difficilmente si modificheranno. Anche perché squadre come Cremonese e Palermo non riescono a trovare continuità. Il valore dell’organico del Sassuolo è superiore a tutti, Grosso è un ottimo allenatore e ci sono elementi come Berardi e Laurienté che spostano gli equilibri. Credo che la contestazione dimostri tutto l’amore che il popolo di Palermo ha verso la squadra. Dionisi è un allenatore che è stato in Serie A, sono stati fatti investimenti per la squadra. Se non arrivano i risultati ci sta che il pubblico rumoreggi. Le rivelazioni? La Juve Stabia e il Cesena, hanno gli stessi punti. Due neopromosse, bellissime sorprese", ha detto Bucchi.