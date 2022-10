SERIE B, 8ª GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI TERNANA-PALERMO

La sfida Ternana-Palermo è in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Liberati"

Il Palermo a caccia dei tre punti nel match in programma sabato pomeriggio contro la Ternana. Alle ore 14:00 allo Stadio "Libero Liberati" andrà in scena la sfida valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo la sconfitta rimediata al "Renzo Barbera" contro il Sudtirol. Una prova da dimenticare. Un Palermo macchinoso, involuto, troppo lento e prevedibile.

Al cospetto della squadra allenata da Cristiano Lucarelli, Eugenio Corini potrà contare sull'intero organico a disposizione, o quasi. Restano da valutare, infatti, le condizioni di Ales Mateju, alle prese con un affaticamento muscolare. Il calciatore - che sta svolgendo un lavoro differenziato programmato - verrà valutato giornalmente in vista della gara di sabato. Recupero lampo per Salvatore Elia, arruolabile per la trasferta umbra. Torna a disposizione del mister anche Davide Bettella.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell'allenatore originario Bagnolo Mella.

In caso di ritorno al 4-3-3, davanti a Pigliacelli, Nedelcearu e uno tra Marconi e Bettella (in vantaggio) comporranno il tandem di centrali difensivi; Buttaro e Sala dovrebbero agire da esterni bassi sulle rispettive corsie. Stulac, nelle vesti di playmaker, guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Segre e Saric. Valente (o Elia) e Di Mariano larghi formeranno con ogni probabilità il tridente con Brunori terminale offensivo. Con Soleri, Vido e Floriano pronti a subentrare a partita in corso.

Ecco le probabili formazioni del match fra Ternana e Palermo:

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Capuano, Corrado; Coulibaly, Di Tacchio, Cassata; Partipilo, Moro; Donnarumma.

Indisponibili: Falletti, Favilli, Palumbo, Agazzi

Squalificati: nessuno

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Bettella/Marconi, Sala; Segre, Stulac, Saric; Valente/Elia, Brunori, Di Mariano

Indisponibili: Mateju (?)

Squalificati: nessuno