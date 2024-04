Serie B, 35ª giornata: pari Sampdoria-Como e Cittadella-Feralpisalò, poker Cosenza

E' andata in archivio la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B, che nel turno delle 16:15 ha visto protagoniste otto squadre, quindi quattro gare importantissime ai fini della classifica. Partendo dal baso, si è concluso 4-1 lo scontro diretto per la salvezza tra Cosenza e Bari, con la compagine di Viali che cala il secondo successo consecutivo, dopo quello arrivato in casa della Reggiana. In gol per i lupi Mazzocchi, Tutino, Calò e Forte. Utile solo per le statistiche il centro dell'ex firmato Nasti. La compagine di Giampaolo, adesso, è in zona retrocessione diretta, a tre giornate dal termine.