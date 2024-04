Serie B, 32esima giornata: ok Como e Cittadella, pari tra Palermo e Samp, ko Catanzaro

I risultati delle gare andate in scena questo pomeriggio alle 16.15 e valide per la trentaduesima giornata di Serie B.

Prosegue la trentaduesima giornata di Serie B con i match delle 16.15. Cade in casa la Reggiana contro il Cittadella che, dopo il deludente pari contro il Lecco, trova la vittoria grazie alle reti di Pandolfi e Branca. Vince ancora il Como, questa volta in casa del Catanzaro, portandosi così a -5 punti dal Parma capolista reduce dal pareggio a reti bianche ottenuto contro il Sudtirol alle 14.00. Solo un pari tra Palermo e Sampdoria al "Renzo Barbera", con le due squadre che dividono la posta in palio in un match frizzante e ricco di gol.