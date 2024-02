Serie B, 26ª giornata: big match Como-Parma, Palermo di Corini a Cremona

Fischio d'inizio di cinque gare del sabato previsto per le 14.00. Il Brescia ospita la Reggiana in una sfida di metà classifica che potrà indirizzare il percorso dell'una o dell'altra squadra in questo finale di stagione. Cittadella-Catanzaro match di alta classifica con la formazione di Gorini vogliosa di riscattare le ultime cinque sconfitte consecutive. Il Palermo di Corini dopo il tris rifilato al Como , vuole superare la Cremonese e prendersi il secondo posto. La Feralpisalò, dopo due sconfitte consecutive, ha voglia di tornare al successo contro l'Ascoli per scacciare i fantasmi della zona retrocessione diretta. La cura Iachini sembra stia facendo effetto al Bari che è reduce da due vittorie consecutive che hanno alimentato la speranza di accedere ai prossimi playoff.

Chiudono il turno del sabato i match in programma alle ore 16:15. Como-Parma, altra super sfida della giornata, potrà dire tanto in chiave promozione con la squadra di Pecchia che ha un vantaggio di nove punti rispetto alle inseguitrici. La squadra di Roberts ha, invece, voglia di cancellare la sconfitta di Palermo per riprendere il proprio cammino verso la Serie A. Il Venezia vola a Pisa dopo il pareggio casalingo contro il Modena con cui l'undici di Vanoli ha sprecato l'opportunità di volare al secondo posto in solitaria. In palio punti pesanti in chiave salvezza nella partita in programma al Liberati tra Ternana e Lecco.