SERIE B, 20ª GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI PERUGIA-PALERMO

Il Palermo a caccia dei tre punti nel match in programma sabato pomeriggio contro il Perugia. Alle ore 14:00 allo Stadio "Renato Curi" andrà in scena la sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B, la prima del girone di ritorno. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo la pausa invernale ed i cinque risultati utili di fila ottenuti prima dello stop: due vittorie contro Benevento e Cagliari, tre pareggi contro Como, Spal e Brescia.