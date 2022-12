SERIE B, 17ª GIORNATA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI SPAL-PALERMO

La sfida Spal-Palermo è in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Mazza"

Il Palermo a caccia dei tre punti nel match in programma domenica pomeriggio contro la Spal. Alle ore 15:00 allo Stadio "Paolo Mazza" andrà in scena la sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dunque, torneranno a giocare in trasferta tre giorni dopo il pareggio a reti bianche ottenuto fra le mura amiche contro il Como. Un Palermo dai due volti, brillante nel primo tempo ma che è calato sensibilmente nella ripresa.

Al cospetto della squadra allenata da Daniele De Rossi, Eugenio Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, Salvatore Elia, operato nelle scorse settimane a seguito della lesione del legamento crociato anteriore e della lesione distrattiva del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Così come Alessio Buttaro, Masimilano Doda, Roberto Crivello ed Edoardo Lancini che non sono partiti alla volta di Ferrara con il resto del gruppo.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell'allenatore originario Bagnolo Mella, che dovrebbe puntare anche una volta sul 4-3-3.

Davanti a Pigliacelli, Nedelcearu e uno tra Bettella e Marconi comporranno il tandem di centrali difensivi; Mateju e Sala esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Gomes nelle vesti di playmaker, guiderà un centrocampo completato dagli intermedi Segre e uno tra Stulac e Saric. Damiani dovrebbe partire dalla panchina dopo le ottime prove offerte contro Benevento e Como. In avanti, Valente e Di Mariano larghi formeranno con ogni probabilità il tridente con Brunori terminale offensivo. In caso di linea a tre in difesa a riposare potrebbe essere Mateju, in campo Bettella, Nedelcearu e Marconi.

Ecco le probabili formazioni del match fra Spal e Palermo:

SPAL (3-5-2): Alfonso; Peda, Varnier, Meccariello; Dickmann, Murgia, Esposito, Maistro, Celia; La Mantia, Finotto

Indisponibili: Almici, Moncini

Squalificati: nessuno

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella/Marconi, Sala; Segre, Gomes, Stulac/Saric; Valente, Brunori, Di Mariano

Indisponibili: Elia, Buttaro, Crivello, Lancini, Doda

Squalificati: nessuno