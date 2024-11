Serie A, Serie B e calcio internazionale: Dove vedere le gare del venerdì

Dove vedere le migliori partite di questo venerdi, sia italiane che internazionali.

⚽️ Mediagol 8 novembre 2024 (modifica il 8 novembre 2024 | 07:11)

Venerdì di anticipi in Italia e all'estero: cominciano le giornate dei top campionati Europei.

SERIE A — Lecce-Empoli delle 20:45: I toscani vogliono continuare il momento positivo dopo la vittoria contro il Como. I pugliesi vogliono i tre punti per uscire dall'ultima posizione in classifica. Il match del "Via del Mare" sarà visibile su Dazn, con piano Goal Pass o superiore, Sky Sport e NOW

SERIE B — Frosinone-Palermo delle 20:30: I ciociari vogliono abbandonare l'ultima posizione in classifica. I siciliani puntano a vincere per non perdere il treno promozione. Il match dello "Stirpe" sarà visibile su Dazn, con piano Goal Pass o superiore.

CALCIO INTERNAZIONALE — Rayo Vallecano-Las Palmas delle 21:00: La squadra di Vallecas viene da un ottimo momento ed è posizionata la nono posto. I canari invece vengono da un momento di risalita dopo il brutto inizio di campionato. Il match sarà visibile su Dazn, con piano Goal Pass o superiore, Sky Sport e NOW

Union Berlino-Friburgo delle 20:30: Due squadre sorpresa di questo avvio di Bundesliga che proveranno ad ottenere punti importanti per un posto in europa. Il match sarà visibile su Sky Sport e NOW