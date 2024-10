Senti l’ex Pomini: “Restare a Palermo post fallimento? io lo avrei fatto ma…”

Alberto Pomini, ha condiviso i suoi ricordi legati all'esperienza in rosanero. da momenti indimenticabili a grandi difficoltà affrontate. Inoltre, ha chiarito perché un possibile ritorno a Palermo non si è concretizzato dopo il fallimento.

Alberto Pomini , ex portiere del Palermo , ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Mediagol.it durante la Palermo Football Conference .

Pomini ha ripercorso la sua avventura in maglia rosanero, ricordando con affetto i momenti trascorsi e il rammarico per come si è conclusa la sua esperienza.