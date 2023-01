Segre: “Tre gol? Spero di farne altri. Racconto le mie esperienze con Milan e Torino”

"Sono soddisfatto di questa prima parte di stagione. Questa è una città bellissima, mi hanno accolto tutti benissimo e mi sembra di ripagare la fiducia sul campo. Adesso stiamo facendo un filotto di partite importanti che in un campionato così difficile può essere importante. Ogni partita ha delle insidie, sono contento. Adesso parte il girone di ritorno che è un altro campionato. Giovani in Serie A? Nel campionato di A si vedono giovani che sono partiti dalla C. Dipende dagli allenatori che possono dare o meno fiducia per esordire. Sta poi al giocatore fare bene o far male, io penso che se un giovane è forte può giocare ad alti livelli. Se mi è dispiaciuto non avere occasioni al Torino a grandi livelli? Al Milan ho fatto il settore giovanile, al Toro con Giampaolo ho avuto la possibilità di fare dieci presenze. Dopo la partita contro lo Spezia è stato esonerato ed è arrivato Nicola. Ci sono allenatori a cui piace un giocatore e ci sono state scelte diverse e io sono ripartito dalla Spal. In quelle presenze lì a me era sembrato di aver dimostrato il mio valore".