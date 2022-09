Segre: “Serie B campionato tosto. Nazionale? Spero di guadagnarla col Palermo”

Nonostante le due sconfitte collezionate nelle ultime due gare, il nuovo Palermo inizia a prendere forma con i nuovi acquisti. Tanti nuovi innesti hanno trovato l'esordio in maglia rosanero con il tecnico Eugenio Corini , tra cui Jacopo Segre . Il centrocampista ex Torino ha anche segnato alla prima apparizione contro l' Ascoli , guadagnandosi comunque gli applausi del "Renzo Barbera" nonostante il risultato negativo. Segre si è presentato al popolo palermitano oggi in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Nazionale? Il sogno di tutti i ragazzi è quello di vestire la maglia Azzurra. Io ancora non l'ho indossata, si tratta di un sogno che porterò avanti finché continuerò a giocare a calcio. le persone che ci credono raggiungo tutto quello che vogliono. Speriamo che grazie al Palermo io possa esaudire questo sogno. Devo pensare a lavorare per portare il più in alto possibile questa città. Sono anni che faccio questa categoria, è un campionato difficile. Penso che la squadra sia forte, fatta di gente e ragazzi bravissimi che ogni giorno danno l'anima e questo è importante per raggiungere obiettivi importanti. E' un campionato tosto, troveremo grandi organici ma noi dobbiamo dire la nostra perché dobbiamo puntare in alto".